Врач оценил физическую форму Костомарова

Врачу-остеопату Ивану Борисенко понравилась физическая форма Романа Костомарова

Врач-остеопат Иван Борисенко оценил новое видео тренировки олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова с протезами. Об этом сообщает Пятый канал.

Специалисту понравилась физическая форма фигуриста. «Роман очень хорошо себя показывает. Он показывает настоящий чемпионский дух, свой спортивный характер. Это видно, он рвется в бой. Насколько я вижу со стороны состояние Романа, я думаю, здесь все достаточно хорошо», — заявил Борисенко.

29 июня Костомаров показал новое видео с тренировки в больнице. На кадрах фигурист выполняет махи ногами и отрабатывает подъем по лестнице. На ногах у него установлены протезы.

По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультации Костомарова по их использованию в московскую клинику приезжали специалисты из Германии.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.