Курс евро достиг рекорда с марта 2022 года

Курс евро на Мосбирже достиг рекордных с марта 2022 года 97 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 30 июня, курс евро превысил отметку в 97 рублей. Это произошло впервые с 29 марта 2022 года. Рост валюты с открытия торгов составляет 3,5 процента, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке курс евро достигал 97,1 рубля. Параллельно растет курс доллара — на максимуме американская валюта торговалась на уровне 89,3 рубля. На момент написания материала курс евро превысил 97,3 рубля, а доллара — 89,4 рубля. С начала недели курсы валют поднялись более чем на четыре рубля.

Эксперты сходятся во мнении, что рекордное ослабление рубля связано с текущей политической обстановкой в России, в частности, скачок произошел на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» в выходные. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что резкий рост валютных курсов совпал с окончанием налогового периода, когда экспортеры продают выручку, и возросший спрос на рубль удерживает его от девальвации.

Впрочем, объективных факторов для укрепления рубля пока не видно. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что уровень в 88 рублей доллар преодолел достаточно быстро, и прогнозирует дальнейший рост американской валюты до 95-96 рублей.

