Доллару спрогнозировали рост до 95 рублей

Аналитик Вайсберг спрогнозировал рост курса доллара до уровня 95-96 рублей

Если курс доллара преодолеет отметку в 90 рублей, то следующий уровень, который будет тестировать американская валюта, находится в районе 95-96 рублей. Такой прогноз в комментарии агентству «Прайм» дал директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

По его словам, уровень в 88 рублей доллар преодолел достаточно быстро, поэтому говорить о прекращении активного роста пока рано. Возможности властей повлиять на курс, указал аналитик, ограничены. Возобновление обязательной продажи валютной выручки не даст эффекта, потому что крупнейшие экспортеры и так продают до 80 процентов поступлений.

Помочь может снятие барьеров на пути наращивания ненефтегазового экспорта и развитие въездного туризма, но это процесс не быстрый и не полностью зависит от России. Вместе с тем доллар в диапазоне 90-100 рублей уже создает дискомфорт для российской экономики, подчеркнул Вайсберг. В первую он снижает доступность технологического импорта.

Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин считает, что за нынешнюю динамику отвечает как «набег» на валюту со стороны населения, что связано с мятежом ЧВК «Вагнер» на выходных, так и объявление «Магнита» о выкупе долей у нерезидентов, что повышает спрос на валюту. Он также указывает на недостаточность предложения валюты на рынке и не исключает, что к продажам ради стабилизации курса может вернуться Центробанк.

Эксперты сходятся в том, что в третьем квартале рубль, скорее всего, вернется на уровень 80-85 рублей за доллар, если не возникнет новых неожиданностей.

По состоянию на вторую половину дня пятницы, 30 июня, доллар преодолел отметку 89 рублей, а евро — 96,8 рубля. С начала недели обе валюты прибавили более четырех рублей, хотя в начале месяца экономисты сходились во мнении, что рост доллара до конца июня ограничен 83-84 рублями.