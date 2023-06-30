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14:19, 30 июня 2023Экономика

Курс доллара достиг 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже достиг 89 рублей, евро подходит к 97 рублям

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 30 июня, курс доллара достиг 89 рублей, рост с открытия торгов составляет почти два процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:17 доллар вырос до 89,27 рубля, евро — до 96,85 рубля. С начала дня обе валюты прибавили по полтора рубля. С понедельника рост составил уже более четырех рублей.

Российская валюта слабеет на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» в выходные, что привело к беспокойству инвесторов и стремлению уйти в защитную валюту, и в период завершения налогового периода, в рамках которого экспортеры предлагали на бирже дополнительный объем долларов, евро и юаней.

Курс доллара от TradingView

Аналитики указывают, что объективных факторов для укрепления рубля пока не видно. Нефтегазовые доходы по-прежнему значительно отстают от планов, а объемы импорта в денежном выражении вряд ли упадут. На этом фоне становится более вероятным ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, то есть повышение ключевой ставки.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин объяснил, что отсутствие реакции при нынешней курсовой динамике может привести к увеличению инфляции. Вместе с тем год назад усилия регулятора в попытках противодействовать слишком крепкому рублю не дали желаемого результата. В условиях нынешних валютных ограничений курс практически полностью определяется спросом и предложением валюты, а инструментов для влияния на них у ЦБ нет.

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    Платон Щукин
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