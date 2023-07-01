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17:45, 1 июля 2023Бывший СССР

На Украине признали факт превышения властями полномочий при запрете УПЦ

На Украине признали факт превышения властями полномочий при запрете канонической УПЦ

Фото: Andriy Tod / Unsplash

Мэр города Красилов Хмельницкой области Украины Нила Островская признала, что местные власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) без решения суда. Об этом сообщается в Telegram-канале УПЦ.

«Мы в какой-то мере превысили свои полномочия — на уровне государства эта церковь (УПЦ — прим. «Ленты.ру») не запрещена, а мы запретили на территории общины», — сказала чиновница.

Отмечается, что на сессии городского совета был расторгнут договор с религиозными общинами УПЦ о постоянном пользовании земельными участками.

1 июля украинские власти потребовали от монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру и дали им на уход три дня.

30 июня представитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выразил мнение, что в плане будущего канонической УПЦ не приходится ожидать ничего хорошего. Он напомнил, что с конца 2022 года украинские власти на всех уровнях постоянно оказывают давление на архиереев, священников и мирян.

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    Игорь Дмитров
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