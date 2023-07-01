На Украине признали факт превышения властями полномочий при запрете УПЦ

На Украине признали факт превышения властями полномочий при запрете канонической УПЦ

Мэр города Красилов Хмельницкой области Украины Нила Островская признала, что местные власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) без решения суда. Об этом сообщается в Telegram-канале УПЦ.

«Мы в какой-то мере превысили свои полномочия — на уровне государства эта церковь (УПЦ — прим. «Ленты.ру») не запрещена, а мы запретили на территории общины», — сказала чиновница.

Отмечается, что на сессии городского совета был расторгнут договор с религиозными общинами УПЦ о постоянном пользовании земельными участками.

1 июля украинские власти потребовали от монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру и дали им на уход три дня.

30 июня представитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выразил мнение, что в плане будущего канонической УПЦ не приходится ожидать ничего хорошего. Он напомнил, что с конца 2022 года украинские власти на всех уровнях постоянно оказывают давление на архиереев, священников и мирян.