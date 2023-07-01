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16:10, 1 июля 2023Россия

Медведев предложил Макрону перейти на сторону Франции

Медведев: Макрону, поддерживающему Украину, стоит перейти на сторону Франции

Фото: Michel Euler / Unsplash

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему о поддержке Украины, стоит перейти на сторону своей страны, так как французам пригодились бы потраченные на Киев деньги. С таким предложением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Twitter.

«Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», — написал он, отметив, что потраченные впустую деньги на оружие для банды «наркомана» президента Украины Владимира Зеленского были бы полезны простым французским гражданам.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что события, происходящие в городах Франции, имеют черты серьезного кризиса.

Протесты в стране вспыхнули в связи с расправой полицейского над семнадцатилетним подростком, произошедшей 27 июня. За один день в ходе протестов во Франции арестовали более 270 человек. Макрон счел неоправданными беспорядки в городах страны.

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    Варвара Кошечкина
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