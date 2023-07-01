В Совфеде указали на черты серьезного кризиса в событиях во Франции

Сенатор Карасин заявил, что события во Франции носят черты серьезного кризиса

События, происходящие в городах Франции, имеют черты серьезного кризиса. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Но в Европе и Америке далеки от объективности. Для них есть свои и чужие. Как-то не достает пламенных комментариев из Брюсселя и Вашингтона», — считает парламентарий.

Протесты в стране вспыхнули в связи с расправой полицейского над 17-летним подростком, произошедшей 27 июня. Сотрудник правоохранительных органов потребовал, чтобы несовершеннолетний остановил машину, после чего, получив отказ, полицейский выстрелил в него.

Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Только за ночь 1 июля на улицах страны задержали более 1300 участников протеста. Президент Франции Эмманюэль Макрон счел неоправданными беспорядки в городах страны.