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03:12, 1 июля 2023Мир

Во Франции полиция в ходе протестов арестовала более 270 человек

МВД Франции: в ходе протестов в пятницу по всей стране были задержаны более 270 человек

Фото: Juan Medina / Reuters

Полиция арестовала более 270 человек по всей Франции в ходе протестных акций в пятницу, 30 июня. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте.

Он уточнил, что более 80 человек были задержаны в Марселе, куда, по его словам, сейчас прибывают значительные подкрепления.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что было принято решение направить бронетехнику на борьбу с массовыми протестами. Планируется развернуть 18 машин, в том числе четыре новейших многоцелевых Centaure.

30 июня стало известно, что более 660 человек задержали во Франции во время массовых беспорядков.

Протесты в стране вспыхнули в связи с расправой полицейского над семнадцатилетним подростком, произошедшей 27 июня. Сотрудник правоохранительных органов потребовал, чтобы несовершеннолетний остановил машину, после чего, получив отказ, полицейский выстрелил в него. На данный момент правоохранитель находится под стражей.

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    Марина Совина
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