Тренер Нурмагомедова рассказал о почти заставившем его вернуться поединке

Мендес заявил, что бой Макгрегора и Порье почти заставил Нурмагомедова вернуться в октагон

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о поединке, который почти заставил спортсмена вернуться в октагон. Слова специалиста приводит FightBook MMA со ссылкой на Grosvenor Sport.

«На одном из турниров Хабиб сказал, что, возможно, вернется, если кто-нибудь покажет что-то действительно захватывающее. Это был вечер боя [Конора] Макгрегора с [Дастином] Порье», — заявил Мендес, отметив, что Нурмагомедова ничего не зацепило в том поединке. Тренер добавил, что UFC еще пытался его вернуть, однако бойцу это было неинтересно.

7 апреля Нурмагомедов намекнул на возвращение в спорт. Атлет опубликовал видео, на котором он проводит занятие на беговой дорожке. «К июлю я должен быть готов (не смешанные единоборства (ММА)», — такой подписью сопроводил ролик боец.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.