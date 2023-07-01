Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
10:00 (Мск)
Сокол
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ахмат
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит-2
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Черноморец
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтчи
Кубок PARI Премьер
09:15, 1 июля 2023Спорт

Промоутер нашел замену Фьюри на бой против Усика на турнире в Саудовской Аравии

Хирн сообщил, что Усик подерется с Хрговичем в Саудовской Аравии в случае отказа Фьюри

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Промоутер Эдди Хирн рассказал, какой боксер может заменить британца Тайсона Фьюри в поединке против украинца Александра Усика на супертурнире в Саудовской Аравии. Слова специалиста приводит Ring Polska.

«Если Фьюри откажется от поединка с Усиком, Александр будет боксировать со своим обязательным претендентом на титул Международной боксерской федерации (IBF) Филиппом Хрговичем на этом же вечере бокса», — заявил Хирн. Он также отметил, что поединок британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера состоится в любом случае.

28 июня стало известно об отказе Фьюри драться с Усиком на турнире в Саудовской Аравии в декабре 2023 года. «Переговоры продолжаются, но довольно надежные источники говорят, что поединка с Усиком в этом году не будет», — рассказал корреспондент talkSPORT Майкл Бенсон, ссылаясь на слова бизнесмена Саймона Джордана.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), IBF и WBA Super в супертяжелом весе. Хорват Хргович за карьеру одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ЦРУ тайно обсуждал с Зеленским возвращение Киевом территорий. Украина хочет добиться прекращения огня к концу года

    Боррель заявил об ожидании «очень важных» событий по Украине

    Промоутер нашел замену Фьюри на бой против Усика на турнире в Саудовской Аравии

    Онколог рассказал об опасности солнца для «белых воротничков»

    В российском регионе пропала пятилетняя девочка

    В Британии отдали Китаю важную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине

    Раскрыты подробности празднования выпускных вечеров в царской России

    В Херсоне сообщили о полной зачистке территории у Антоновского моста от ВСУ

    Стало известно об попытке ВСУ скинуть два боеприпаса в Брянской области

    Россиян предупредили об опасном положении тела для работы с ноутбуком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости