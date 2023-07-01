Промоутер нашел замену Фьюри на бой против Усика на турнире в Саудовской Аравии

Хирн сообщил, что Усик подерется с Хрговичем в Саудовской Аравии в случае отказа Фьюри

Промоутер Эдди Хирн рассказал, какой боксер может заменить британца Тайсона Фьюри в поединке против украинца Александра Усика на супертурнире в Саудовской Аравии. Слова специалиста приводит Ring Polska.

«Если Фьюри откажется от поединка с Усиком, Александр будет боксировать со своим обязательным претендентом на титул Международной боксерской федерации (IBF) Филиппом Хрговичем на этом же вечере бокса», — заявил Хирн. Он также отметил, что поединок британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера состоится в любом случае.

28 июня стало известно об отказе Фьюри драться с Усиком на турнире в Саудовской Аравии в декабре 2023 года. «Переговоры продолжаются, но довольно надежные источники говорят, что поединка с Усиком в этом году не будет», — рассказал корреспондент talkSPORT Майкл Бенсон, ссылаясь на слова бизнесмена Саймона Джордана.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), IBF и WBA Super в супертяжелом весе. Хорват Хргович за карьеру одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения.