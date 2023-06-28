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19:22, 28 июня 2023Спорт

Стало известно об отказе Фьюри драться с Усиком на турнире в Саудовской Аравии

talkSPORT: бой Фьюри и Усика на супертурнире в Саудовской Аравии не состоится

Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Стало известно об отказе британского боксера Тайсона Фьюри драться с украинцем Александром Усиком на супертурнире в Саудовской Аравии. Об этом в Twitter сообщает корреспондент talkSPORT Майкл Бенсон.

«Мне сообщили, что декабрьский бой Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии невозможен. Переговоры продолжаются, но довольно надежные источники говорят, что поединка с Усиком в этом году не будет», — заявил Бенсон, ссылаясь на слова бизнесмена Саймона Джордана.

14 апреля появилась информация, что в декабре текущего года в Саудовской Аравии планируют организовать турнир с участием четырех боксеров. «Назначены три боя: Фьюри против Усика, [Деонтей] Уайлдер против [Энтони] Джошуа, и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — рассказал Джордан.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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    Ксения Курашкина
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