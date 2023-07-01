Петр Ян назвал сроки следующего боя в UFC

Российский боец Петр Ян заявил, что проведет следующий бой в UFC в конце 2023 года

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян назвал сроки своего следующего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова в субботу, 1 июля, приводит Sport24.

«Сейчас все нормально со здоровьем. Думаю, что в конце [2023] года проведу бой. Пока нет понимания, с кем. Переговоров тоже нет», — заявил Ян.

1 мая Ян рассказал о трудностях после трех подряд поражений в UFC. По словам 30-летнего спортсмена, в его карьере началась неудачная полоса, но чтобы вернуться на прежний уровень, ему нужно работать.

В марте текущего года на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Поражение стало для отечественного бойца третьим подряд. После этого россиянин признался, что ему нужно перезагрузиться и внести корректировки в подготовку.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Всего на счету 30-летнего спортсмена 16 побед при пяти поражениях в карьере.