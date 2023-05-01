Петр Ян рассказал о трудностях после трех подряд поражений в UFC

Бывший чемпион UFC Петр Ян рассказал, что наступил на темную полосу препятствий

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассказал о трудностях в карьере. Его слова приводятся в Telegram-канале промоушена RCC.

«Сейчас я наступил на темную полосу препятствий. Но, чтобы научиться плавать, нужно плавать. Поэтому мне нужно больше работать, чтобы вернуться», — заявил Ян, отвечая на вопрос о возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат.

12 марта Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Это поражение стало для бойца третьим подряд. После россиянин заявил, что ему нужно перезагрузиться и внести корректировки в подготовку.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Всего на счету 30-летнего спортсмена 16 побед и пять поражений.