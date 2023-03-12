Петр Ян проиграл бой грузинскому бойцу UFC Мерабу Двалишвили

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян проиграл главный бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он потерпел поражение от Мераба Двалишвили. Во всех пяти раундах судьи единогласно признали победу грузинского бойца.

Этот проигрыш стал для Яна третьим подряд в UFC. 22 октября 2022 года россиянин провел бой против Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби, уступив американцу раздельным решением судей. 10 апреля Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в бою за титул UFC в легчайшем весе на 273-м турнире промоушена.

Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 килограмма). На его счету 16 побед и пять поражений. Двалишвили идет на серии из девяти побед в UFC. Всего в его активе 16 побед при четырех поражениях.