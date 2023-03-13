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10:54, 13 марта 2023Спорт

Петр Ян прокомментировал поражение от грузинского бойца в UFC

Петр Ян рассказал, что ему досадно за поражение от грузинского бойца Двалишвили в UFC

Фото: Ron Chenoy / USA Today Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян прокомментировал поражение от грузина Мераба Двалишвили в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Досадно, больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать!» — заявил спортсмен. Ян объяснил, что не был доволен подготовкой, и было несколько притормаживающих факторов.

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«Про отмену боя думать я не мог, так как был уже на поле! Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться!» — добавил россиянин. Он отметил, что знает, что может и умеет лучше, поэтому ему нужно перезагрузиться и внести корректировки.

12 марта Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Перед боем спортсмены обменялись неприятными комментариями друг о друге. Кроме того, Ян толкнул соперника на дуэли взглядов.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Всего на его счету 16 побед и пять поражений. В активе Двалишвили 16 побед при четырех поражениях.

Дарья Коршунова
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