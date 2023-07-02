У вратаря СКА угнали машину в Санкт-Петербурге

У вратаря СКА Сергея Иванова угнали машину в Санкт-Петербурге

Неизвестные в Санкт-Петербурге угнали автомобиль Hyundai Tucson у вратаря хоккейного клуба СКА Сергея Иванова. Об этом сообщают «Известия».

Спортсмен обратился в правоохранительные органы в субботу, 1 июля. Стоимость машины черного цвета Иванов оценил в 2,6 миллиона рублей. По предварительной информации, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

19-летний Иванов попал в систему СКА в 2020 году. В Молодежной хоккейной лиге игрок выступал за «СКА-Варяги» и «СКА-1946». В КХЛ вратарь дебютировал осенью прошлого года. В минувшем сезоне он провел пять матчей в регулярном чемпионате.

22 июня автоюрист Дмитрий Славнов поделился с россиянами советами по защите автомобиля от угона. В разговоре с «Лентой.ру» он рекомендовал ставить на машину одновременно и автономное, и механическое противоугонные устройства.