Россиянка Касаткина вернулась в десятку лучших теннисисток мира

Россиянка Касаткина поднялась на десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, Касаткина вернулась в десятку лучших теннисисток мира. До этого она занимала в рейтинге 11-е место. Других отечественных спортсменок в топ-10 рейтинга WTA нет. Первой ракеткой мира является представительница Польши Ига Швентек, на второй строчке располагается белоруска Арина Соболенко, на третьей — Елена Рыбакина из Казахстана.

В начале июня Касаткина пожаловалась на поведение болельщиков на «Ролан Гаррос». После поражения от украинки Элины Свитолиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции трибуны освистали россиянку.

26-летняя Касаткина — первая ракетка России. В ее активе шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

