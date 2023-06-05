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10:56, 5 июня 2023Спорт

Российская теннисистка пожаловалась на освиставшие ее на «Ролан Гаррос» трибуны

Освистанная трибунами Касаткина заявила, что покидает «Ролан Гаррос» с горьким чувством

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина пожаловалась в Twitter на освиставшие ее на «Ролан Гаррос» трибуны.

«Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча я всегда благодарила трибуны за поддержку. Но вчера меня освистали за то, что я просто уважительно отнеслась к желанию соперника не пожимать мне руку», — заявила спортсменка. Она отметила, что покидать корт в таком состоянии было худшим моментом дня.

4 июня Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции (4:6, 6:7 (5:7)). После матча спортсменки не пожали друг другу руки. Украинка ранее объясняла, что отказывается от рукопожатий с россиянами из-за решения правительства.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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