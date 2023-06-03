Украинская теннисистка объяснила отказ пожать руку россиянке на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Свитолина объяснила отказ от рукопожатий с россиянами решением правительства

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время пресс-конференции объяснила, почему отказалась пожать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего тура «Ролан Гаррос».

Спортсменка заявила, что причиной стали политические мотивы. «Все началось с правительства Украины, которое встречалось с правительством России. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. Оттуда и пошло», — рассказала она.

Свитолина отказалась пожать руку россиянке Блинковой 2 июня. Встреча завершилась победой украинки со счетом 2:6, 6:2, 7:5.

31 мая Свитолина раскритиковала решение Министерства молодежи и спорта Украины по участию в турнирах с россиянами. Спортсменка заявила, что не понимает предложенного бойкота.

В активе Свитолиной — 16 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации. Также она является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.