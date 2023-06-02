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3:2
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Ролан Гаррос (м)
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2:1
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Ролан Гаррос (ж)
Питон Стирнс
0:2
Завершен
Дарья Касаткина
Ролан Гаррос (ж)
Анна Блинкова
1:2
Завершен
Элина Свитолина
Ролан Гаррос (ж)
20:32, 2 июня 2023Спорт

Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Свитолина отказалась пожать руку Блинковой на «Ролан Гаррос»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего тура «Ролан Гаррос». Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 2:6, 6:2, 7:5. После матча соперницы пожали руку судье, однако не поприветствовали друг друга.

31 мая Свитолина раскритиковала решение Министерства молодежи и спорта Украины по участию в турнирах с россиянами. Спортсменка заявила, что не понимает предложенного бойкота.

В активе Свитолиной — 16 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации. Также она является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

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    Анастасия Борисова
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