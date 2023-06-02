Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Свитолина отказалась пожать руку Блинковой на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего тура «Ролан Гаррос». Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 2:6, 6:2, 7:5. После матча соперницы пожали руку судье, однако не поприветствовали друг друга.

31 мая Свитолина раскритиковала решение Министерства молодежи и спорта Украины по участию в турнирах с россиянами. Спортсменка заявила, что не понимает предложенного бойкота.

В активе Свитолиной — 16 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации. Также она является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.