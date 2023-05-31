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22:26, 31 мая 2023Спорт

Украинская теннисистка раскритиковала решение страны по турнирам с россиянами

Украинская теннисистка Свитолина раскритиковала бойкот по участию в турнирах с россиянами

Фото: Matthieu Mirville / Dppi / Globallookpress.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала решение Министерства молодежи и спорта Украины по участию в турнирах с россиянами. Ее слова приводят «Патриоты Украины».

Спортсменка заявила, что не понимает предложенного бойкота. «Мы просто выстреливаем себе в ногу. Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорту. Они выбора спортсменам не оставляют», — сказала она. Свитолина подчеркнула, что многие федерации возвращают россиян и белорусов, а значит, украинцы не смогут представлять свою страну.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

В активе Свитолиной 16 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации. Также она является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

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    Анастасия Борисова
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