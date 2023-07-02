Климатолог назвал число будущих климатических мигрантов. Как сдерживают глобальное потепление?

Климатолог Кокорин: к концу века климатическими мигрантами станут треть населения Земли

При наихудшем сценарии изменения климата к концу 21 века около трех миллиардов человек будут вынуждены сменить место жительства — то есть около трети населения планеты. Число будущих климатических мигрантов назвал климатолог Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости.

Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит свое место жительства. А при самом лучшем варианте – мигрантов будет десять процентов Алексей Кокорин Климатолог

Климатолог отметил — чтобы избежать негативного сценария, власти стран должны достигнуть углеродной нейтральности.

Даже при благоприятном исходе событий часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды, подчеркнул специалист.

Парижские соглашения

В рамках Парижского соглашения 2015 года 195 стран и ЕС договорились сократить выбросы CO2 в течение следующих трех десятилетий, чтобы сдержать потепление до 1,5 градуса по Цельсию.

В июне прошлого года ученые Университета Конкордия (Канада) пришли к выводу, что несмотря на усилия по ограничению парниковых газов цель не допустить повышения глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального значения не будет выполнена к середине 21 века.

Оказалось, что с учетом нынешней ситуации вероятность того, что цель в ограничении потепления на 1,5 градуса Цельсия будет достигнута, практически равна нулю. Для этого необходимо, чтобы к 2030 году выбросы сократились на 43 процента, однако в настоящее время их уровень продолжает расти.

По мнению специалистов, основная причина провала плана по сдерживанию изменения климата заключается в отсутствии надлежащих технологий и политической воли для осуществления изменений.

Следы от самолетов

Также ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха раскрыли, что полеты самолетов даже при условии нулевых углеродных выбросов ставят под угрозу выполнение Парижского соглашения из-за эффекта, который оказывают конденсационные следы.

Основной вклад в глобальное потепление среди факторов, не связанных с углеродными выбросами, вносят конденсационные перистые облака.

Уточняется, что лучшим вариантов могла бы быть разработка гипотетических самолетов с нулевым уровнем любых выбросов, например, электросамолетов, однако для этого потребуются новые типы аккумуляторов, на которые бы не приходилась значительная часть взлетной массы.

Ущерб банкам

В сентябре 2022 года руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредило другие банки о том, что в случае нарушения обязательств по борьбе с изменением климата им грозят судебные иски.

В ЕЦБ уточнили, что соблюдение обязательств, прописанных в Парижском соглашении о климате, в случае необходимости могут обеспечить правовыми методами. Банки также призвали позаботиться о том, чтобы информация об их устойчивости соответствовала действительности.