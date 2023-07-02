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21:48, 2 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о готовности «сыграть свою роль» в переговорах по Украине

Замглавы МИД Белоруссии заявил, что Минск готов сыграть свою роль в переговорах по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил о готовности Минска стать площадкой для переговоров по Украине в эфире телеканала СТВ.

«Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем», — подчеркнул Амбразевич. Он отметил, что Белоруссия никогда не «напрашивалась в посредники», однако готова предоставить «все, что есть», и «поделиться с кем необходимо тем, что у нас есть».

Замглавы МИД Белоруссии добавил, что Минск будет «первым в очереди» для переговоров, если для них сложатся обстоятельства. «Беларусь хочет быть участником этих переговоров, поскольку мы хотим гарантии безопасности для себя. Для нас главный приоритет – чтобы наше небо, пусть сегодня серое, но оставалось мирным», — пояснил он.

В июне сенатор Григорий Карасин допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. О возможном участии белорусского лидера в таких переговорах говорил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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    Марина Совина
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