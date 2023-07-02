Названа зарплата Месси в «Интер Майами»

Президент «Интер Майами» заявил, что Месси будет зарабатывать 60 миллионов долларов в год

Нападающий клуба Главной лиги футбола «Интер Майами» Лионель Месси будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год. Сумму зарплаты назвал президент команды Хорхе Мас, его слова в воскресенье, 2 июля, приводит Marca.

«По контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов за сезон. Я потратил три года на переговоры. Полтора года прошли очень плотно. Было много разговоров с отцом Лионеля Хорхе», — заявил Мас. По его словам, владелец клуба Дэвид Бэкхем обсуждал с Месси исключительно футбольные вопросы.

29 июня сообщалось, что «Интер Майами» возглавил аргентинец Херардо Мартино. Ранее 60-летний специалист работал в каталонской «Барселоне» и сборной Аргентины, где тренировал Месси.

Месси перешел в «Интер Майами» 7 июня. С 2021 года аргентинский форвард защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

