В Турции объяснили невозможность сыграть товарищеский матч с Россией в сентябре

В Турции заявили, что не сыграют с Россией в сентябре, так как у них запланированы матчи

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар высказался о возможности проведения товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, Турция не сможет сыграть с россиянами в сентябре. «У нас уже есть запланированные даты матчей ФИФА: 8 сентября — игра отбора Евро-2024 против Армении, а 12 сентября — товарищеская встреча с Японией. Возможно ли организовать матч со сборной России в будущем? Пока сложно рассуждать на эту тему», — заявил Тозар.

29 июня пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо рассказал, что у сборной страны не получится провести товарищеский матч с российской командой в сентябре этого года. По его словам, встречу невозможно вписать в график венгерской сборной.

11 июня стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Катара. Встреча должна состояться в сентябре, россияне сыграют на выезде.