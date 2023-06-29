В Венгрии объяснили невозможность сыграть товарищеский матч со сборной России

В Федерации футбола Венгрии заявили, что игру с Россией невозможно вписать в график

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо рассказал о том, что у сборной страны не получится провести товарищеский матч с российской командой в сентябре этого года. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, встречу невозможно вписать в график венгерской сборной. «У нас есть отношения со всеми футбольными союзами, в том числе и с РФС. На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА — матчи квалификации ЕВРО-2024 и товарищеские встречи», — объяснил Шабо.

11 июня стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Катара. Встреча должна состояться в сентябре, россияне сыграют на выезде.

30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды. «График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в организации.