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20:00, 11 июня 2023Спорт

Объявлен соперник сборной России по футболу в товарищеском матче

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Катара в сентябре

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Катара. Соперника национальной команды объявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, слова которого приводит «Чемпионат».

«Есть договоренность проведения матча с Катаром в сентябре», — рассказал Митрофанов и добавил, что встреча состоится на выезде.

Сборные России и Катара встречались трижды в истории: в 1996, 2011 и 2016 годах. В прошлый раз катарцы победили на своем поле со счетом 2:1.

30 мая РФС объявил, что летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды. «График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в организации.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международная федерация футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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