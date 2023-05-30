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13:34, 30 мая 2023Спорт

РФС сделал заявление о международных матчах сборной

Сборная России по футболу не будет проводить сборы и товарищеские матчи до осени

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сборная России по футболу не будет проводить летний тренировочный сбор. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте.

«Решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков», — говорится в заявлении. Следующий сбор команды пройдет только осенью.

Также летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды. «График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в РФС. В организации добавили, что имеются предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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    Дарья Коршунова
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