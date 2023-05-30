РФС сделал заявление о международных матчах сборной
Сборная России по футболу не будет проводить летний тренировочный сбор. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте.
«Решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков», — говорится в заявлении. Следующий сбор команды пройдет только осенью.
Также летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды. «График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в РФС. В организации добавили, что имеются предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций.