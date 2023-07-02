Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 2 июля 2023Мир

Во Франции осудили первых участников беспорядков

France Info: суд в Гренобле вынес наказание первым участникам беспорядков

Фото: Juan Medina / Reuters

Суд французского города Гренобль вынес первые приговоры за участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что трое человек осуждены на срок от трех до четырех месяцев лишения свободы за попытки грабежей в ходе уличных погромов.

Беспорядки во Франции начались 27 июня после того, как полицейский расправился над 17-летним подростком. Молодой человек ехал на машине и отказался останавливаться по требованию дорожного патруля, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в него. Число арестованных во время протестов за минувшие сутки превысило 450 человек.

Бабушка застреленного подростка призвала прекратить массовые беспорядки. Женщина выступает против насилия и считает, что этим вопросом должен заниматься суд.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел в Краснодарском крае

    Пользователи сети вспомнили излюбленное место для отдыха и свиданий в Москве

    Кадыров заявил о ликвидации украинской ДРГ под Кременной

    ФРГ отказалась поставлять Украине оружие дальнего действия для ударов по России

    Стала известна дата саммита стран Северной Европы с участием Байдена

    Стилист раскрыл рецепты создания полезных масок для волос дома

    «Спартак» отказался от покупки футболиста сборной Бразилии

    Байден посетит Британию, Литву и Финляндию

    В сети заметили «мистическую» деталь вылетевшего на Кубу из Москвы самолета

    Шольц высказался о рисках беспорядков в Германии после Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости