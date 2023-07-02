Во Франции осудили первых участников беспорядков

France Info: суд в Гренобле вынес наказание первым участникам беспорядков

Суд французского города Гренобль вынес первые приговоры за участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что трое человек осуждены на срок от трех до четырех месяцев лишения свободы за попытки грабежей в ходе уличных погромов.

Беспорядки во Франции начались 27 июня после того, как полицейский расправился над 17-летним подростком. Молодой человек ехал на машине и отказался останавливаться по требованию дорожного патруля, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в него. Число арестованных во время протестов за минувшие сутки превысило 450 человек.

Бабушка застреленного подростка призвала прекратить массовые беспорядки. Женщина выступает против насилия и считает, что этим вопросом должен заниматься суд.