Родственница застреленного во Франции подростка призвала прекратить беспорядки

Бабушка застреленного во Франции подростка призвала прекратить массовые беспорядки

Бабушка застреленного полицейским 17-летнего подростка во Франции призвала прекратить массовые беспорядки. Женщина выступает против насилия и считает, что этим вопросом должен заниматься суд. Ее слова передает французский телеканал BFM.

«Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться», — заявила родственница подростка Надия. Женщина добавила, что нельзя допускать, чтобы агрессивные протестующие нападали на школы. Она также выступает против насилия в отношении полицейских и доверяет будущему решению французского правосудия по этому делу.

Беспорядки во Франции начались 27 июня — после того, как полицейский расправился над 17-летним подростком. Молодой человек ехал на машине и отказался останавливаться по требованию дорожного патруля, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в него.

30 июня и 1 июля массовые протесты перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Жители соседних государств, по данным местных СМИ, вышли на улицы после того, как увидели в соцсетях призывы сделать «как во Франции».