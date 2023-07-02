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16:05, 2 июля 2023Россия

Путин напомнил Швеции о Петре I

Президент России Путин напомнил о Петре I из-за сожжения Корана в Швеции

Фото: Sergei Savostyanov / Reuters

Президент России Владимир Путин во время посещения Дербента высказался о сожжении Корана в Швеции. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как глава государства выходит из Джума-мечети. «В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает», — сказал он своим спутникам.

Ранее Путин заявил, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, и напомнил, что неуважение к религиозным святыням является преступлением как по Конституции, так и в соответствии с 282-й статьей Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее стало известно, что около мечети разорвали и сожгли Коран.

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