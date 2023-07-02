Путин примет участие в саммите ШОС

Павел Зарубин сообщил о планах президента Владимира Путина принять участие в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по видеосвязи. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

У главы государства также в планах встретиться с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС. Помимо этого, Путин собирается провести собрание с членами Совета безопасности.

Ранее в июне стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса может приехать в Россию во время саммита «Россия — Африка», который состоится в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Визит Рамафоса может повысить статус саммита, особенно если произойдет его встреча с Владимиром Путиным.