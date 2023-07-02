Шевченко выступил против возвращения российских спортсменов на турниры

Шевченко заявил, что российские и белорусские спортсмены не должны допускаться на турниры

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Sky News.

«Моя позиция по этому вопросу очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях», — прокомментировал он возможное возвращение атлетов этих стран на международную арену.

В мае Шевченко подвергся критике со стороны украинского футболиста Романа Зозули за то, что тот сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Зозуля счел неправильным сидеть рядом со спортсменом, придерживающимся пророссийских взглядов.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.