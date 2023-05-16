Украинский футболист обвинил Шевченко в симпатии к России из-за Джоковича

Футболист Зозуля раскритиковал Шевченко за то, что тот сидел рядом с Новаком Джоковичем

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) раскритиковал экс-главного тренера команды Андрея Шевченко за то, что тот сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

«Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то вменяемый украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет», — обвинил футболист Шевченко в симпатии к России. Он обратил внимание на то, что Джокович выступал за возвращение российских спортсменов на турниры.

1 апреля Зозуля осудил решение правительства Украины запретить своим атлетам соревноваться с россиянами в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По его мнению, это похоронит украинский спорт.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021-й. Как игрок он известен по выступлениям за киевское «Динамо», а также «Милан» и «Челси».