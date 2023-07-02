Украинским силовикам предложили сложить оружие в ЛНР

Бойцы 2-го корпуса ВС РФ предложили солдатам ВСУ сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР

Бойцы второго Армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) предложили украинским силовикам сложить оружие под поселком Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой», — призвал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащий с позывным Бага.

1 июля в районе поселка Белогоровка российские разведчики 85-й бригады ЮВО совершили налет на опорный пункт ВСУ. По словам участвовавших в операции бойцов, украинские военные этого не ожидали. Уточняется, что во время налета были уничтожены несколько единиц бронетехники и около 20 бойцов ВСУ.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили семь атак ВСУ на донецком направлении. Армия противника попыталась совершить прорыв в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка, Новокалиново, Первомайское и Марьинка.