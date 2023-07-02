Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 2 июля 2023Россия

Украинским силовикам предложили сложить оружие в ЛНР

Бойцы 2-го корпуса ВС РФ предложили солдатам ВСУ сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы второго Армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) предложили украинским силовикам сложить оружие под поселком Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой», — призвал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащий с позывным Бага.

1 июля в районе поселка Белогоровка российские разведчики 85-й бригады ЮВО совершили налет на опорный пункт ВСУ. По словам участвовавших в операции бойцов, украинские военные этого не ожидали. Уточняется, что во время налета были уничтожены несколько единиц бронетехники и около 20 бойцов ВСУ.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили семь атак ВСУ на донецком направлении. Армия противника попыталась совершить прорыв в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка, Новокалиново, Первомайское и Марьинка.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали одну из главных проблем украинского контрнаступления

    Россияне пожаловались на конфискацию автомобилей в одной европейской стране

    Рогов связал подготовку провокации Украины на ЗАЭС с Британией

    Причину оттока миллиардов долларов из европейских фондов объяснили

    Снайперы ВДВ уничтожили украинских военных в лесопосадке под Артемовском

    Раскрыто местонахождение Владимира Познера

    Украинским силовикам предложили сложить оружие в ЛНР

    Во Франции предрекли начало гражданской войны

    В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

    Гладков заявил о начале работы более половины предприятий в Шебекино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости