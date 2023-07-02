Актер Смолкин высказался о смене гражданства сыном-фигуристом

Актер Смолкин заявил, что смена гражданства сыном-фигуристом была естественным желанием

Российский актер Борис Смолкин высказался о смене спортивного гражданства своим сыном — фигуристом Глебом Смолкиным. Об этом сообщает KP.RU.

«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США», — заявил Смолкин-старший. Актер подчеркнул, что речь идет о смене только спортивного гражданства.

5 мая главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил смену спортивного гражданства Дианы Дэвис и Смолкина, выступающих в танцах на льду. Позднее в Грузии подтвердили переход пары. «Начинается новая глава в нашей спортивной жизни», — прокомментировала ситуацию Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали вторыми на национальном чемпионате, восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропускали.