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00:39, 2 июля 2023Спорт

Россиянин Сорокин стал одним из самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ

Российский вратарь Илья Сорокин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»
Илья Сорокин

Илья Сорокин. Фото: Brad Penner / Reuters

Россиянин Илья Сорокин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», что сделало его одним из самых высокооплачиваемых вратарей турнира. Об этом сообщается на сайте лиги.

Новый восьмилетний контракт начнет действовать по окончании предыдущего — с сезона-2024/25. По условиям соглашения Сорокин будет зарабатывать 8,25 миллиона долларов за сезон и всего получит 66 миллионов долларов.

По информации портала Sportac.com, больше Сорокина зарабатывают только три голкипера НХЛ: Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9,5 миллиона), Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» (10 миллионов) и Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» (10,5 миллиона).

Также контракт с клубом из Нью-Йорка продлил другой российский вратарь Семен Варламов. Новое соглашение рассчитано на четыре года.

Сорокин защищает цвета «Айлендерс» с сезона-2020/21. В минувшем сезоне российский голкипер выходил на лед в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых пропустил 140 шайб. Процент отраженных бросков вратаря составляет 92,4, коэффициент надежности — 2,34. В плей-офф его статистика составила 16 пропущенных шайб в 6 матчах.

27 июня Сорокин занял второе место в голосовании за приз лучшему вратарю сезона в НХЛ. В борьбе за «Везина Трофи» россиянин уступил лишь шведскому голкиперу «Бостон Брюинс» Линусу Улльмарку.

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    Андрей Стрельцов
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