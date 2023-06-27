Россиянин уступил в борьбе за приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

Российский игрок «Айлендерс» Сорокин не смог завоевать приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин не смог завоевать приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Отечественный хоккеист занял второе место в голосовании, уступив в борьбе за «Везина Трофи» лишь голкиперу «Бостон Брюинс» Линусу Улльмарку. Замкнул тройку лучших вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

27-летний Сорокин стал единственным россиянином, выдвинутым на индивидуальную награду в сезоне-2022/2023 НХЛ. Таким образом, отечественные хоккеисты впервые за 12 лет остались без побед в номинациях.

В сезоне-2021/2022 награду «Везина Трофи» получил российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В борьбе за трофей он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

