Вероятность распространения французских протестов в других странах оценили

Политолог Романова: французские протесты могут начаться в странах, где много мигрантов

Французские протесты могут распространиться на страны, где много мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, считает доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила вероятность скорого прекращения беспорядков.

Охвачена франкоязычная среда, где достаточно много эмигрантов похожей этнической группы. Я думаю, что мы можем говорить о том, что это будет франкоязычный ареал, где есть много выходцев из арабских стран Татьяна Романова политолог

«Это не первый пример, когда Франция сталкивается с такими масштабными протестами. Тут видна социальная напряженность, есть причины и поводы, почему всколыхнулось все. Но Франция в то же самое время старается не предпринимать крайних мер, не вводит чрезвычайное положение, пытается балансировать и пока еще уговаривать протестующих или идентифицировать зачинщиков. По прошлым примерам мы можем сказать, что Франция даст этому буйству порулить некоторое время и постарается не слишком жестко закручивать гайки. Отдельные беспорядки будут продолжаться, но постепенно движение выдохнется», — считает политолог.

Беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию. В ночь на 2 июля в Лозанне задержали семерых человек. Протестующие кидали в полицейских камни, атаковали машины.

Протесты во Франции начались 27 июля после того, как полицейский застрелил во время задержания 17-летнего подростка алжирского происхождения. Сейчас правоохранителя взяли под стражу. В ночь на 2 июля в стране задержали более 700 демонстрантов.