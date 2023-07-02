Отказ Сербии вводить санкции против России объяснили

Политолог Топорнин объяснил тесными связами нежелание Сербии вводить санкции против России

Сербия не хочет вводить антироссийские санкции из-за давних тесных связей между странами, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Так беседе с «Лентой.ру» он объяснил отказ Белграда от ограничительных мер против Москвы.

«Отношения между Россией и Сербией были особенно подкреплены во время балканской войны, когда некоторые страны НАТО занимались бомбардировкой Сербии в 1999 году. Тогда Россия подставила свое плечо, и сербы до сих пор это ценят. Они также ценят нашу позицию по Косову. Мы абсолютно поддерживаем сербов в их желании вернуть косовские территории, которые они считают своими исторически», — объяснил политолог.

В то же время президент Сербии Александр Вучич старается противостоять давлению стран Евросоюза на Белград, отметил Топорнин.

«Сербия является официальным кандидатом на вступление в Евросоюз. Если вы присоединяетесь к ЕС, вы должны выполнять все те совместные решения, которые принимают в Брюсселе. Брюссель принял уже 11-й пакет санкций против России, и они как бы намекают, что, если Сербия действительно хочет стать членом ЕС, она должна обязательно к этим санкциям присоединиться. При этом нужно сказать, что многие другие кандидаты уже присоединились к этим санкциям. Они испытывают давление, но каждый раз Вучич отважно заявляет, что они будут держать удар до последнего», — заключил политолог.

Ранее Вучич заявил, что его страна не хочет вводить антироссийские санкции вопреки желаниям других. «Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали полтора года, несмотря на усилия всех этих мастеров пудинга объяснить нам, как это выглядит», — заявил он.