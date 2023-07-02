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20:37, 2 июля 2023Бывший СССР

Представители Таджикистана прибыли в Молдавию после теракта в аэропорту

Таджикистан направил в Молдавию правоохранителей после теракта в аэропорту Кишинева

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Представители Таджикистана прибыли в Молдавию после теракта в аэропорту Кишинева, который устроил гражданин республики. Об этом сообщил начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади, передает РИА Новости.

30 июня 42-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров устроил стрельбу в аэропорту молдавской столицы после того, как пограничники не пустили его в страну из соображений безопасности. Мужчина украл пистолет у сотрудника пограничной полиции и застрелил двух правоохранителей, а также ранил одного из пассажиров. В ходе задержания преступник получил ранение, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По словам Самади, Ашуров является одним из участником преступной группировки, которая причастна к похищению первого заместителя председателя «Ориенбанка» Таджикистана Шухрата Исматуллаева.

Он также отметил, что Душанбе подтверждает готовность взаимодействовать с молдавскими правоохранительными органами.

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    Алевтина Запольская
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