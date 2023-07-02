Украинская теннисистка высказалась о допуске россиян и белорусов до Уимблдона

Украинская теннисистка Свитолина назвала допуск россиян до Уимблдона вынужденной мерой

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о допуске российских и белорусских игроков до Уимблдона. Об этом сообщает «Большой теннис Украины».

Она назвала такое решение вынужденной мерой. «Было сильное давление от теннисных органов. И поэтому это был ожидаемый шаг, ведь организаторы не хотели бы потерять мэйджор, и нам надо это принять», — заявила Свитолина.

Украинка также поблагодарила организаторов Уимблдона за то, что они не допустили россиян и белорусов до турнира в прошлом году. «Я была здесь один день, я виделась с украинскими игроками. Они были такого же мнения», — отметила спортсменка.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Соревнования пройдут с 3 по 16 июля.