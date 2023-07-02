Уайлдер обвинил Усика в трусости

Американский боксер Деонтей Уайлдер обвинил украинца Александра Усика в трусости

Американский боксер Деонтей Уайлдер обвинил украинца Александра Усика в трусости из-за нежелания драться с ним. Слова спортсмена приводит YouTube-канал 78SPORTSTV.

«Этот человек боится меня. Он так часто убегал от меня. Усику неоднократно предлагали большие деньги за поединок со мной, но он отказывался. Говорят, что он не хочет проблем с Бомбардировщиком (прозвище Уайлдера — прим. «Ленты.ру»)», — заявил американец.

28 июня сообщалось, что британский боксер Тайсон Фьюри отказался драться с Усиком на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. Корреспондент talkSPORT Майкл Бенсон отметил, что переговоры продолжаются, но с большой долей вероятности бой до конца года не состоится.

Информация о проведении супертурнира по боксу в Саудовской Аравии появилась в апреле. Утверждалось, что в нем примут участие Усик, Уайлдер, Фьюри и другой британский тяжеловес Энтони Джошуа. В полуфиналах должны были встретиться Усик и Фьюри, а также Уайлдер и Джошуа. Победители должны были определить сильнейшего в финале.

В активе 36-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. 37-летний Уайлдер одержал 43 победы, 42 из которых — нокаутом, и потерпел два поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.