Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Балтика
0:1
Завершен
Шинник
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Вероника Кудерметова
Завтра
13:00 (Мск)
Кайя Канепи
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
Завтра
13:00 (Мск)
Макс Пёрселл
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
Завтра
16:30 (Мск)
Кэролайн Доулхайд
Уимблдон (ж)
Даниил Медведев
4 июля
13:00 (Мск)
Артур Фери
Уимблдон (м)
Эмма Наварро
4 июля
13:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Уимблдон (ж)
19:50, 2 июля 2023Спорт

Уайлдер обвинил Усика в трусости

Американский боксер Деонтей Уайлдер обвинил украинца Александра Усика в трусости

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Американский боксер Деонтей Уайлдер обвинил украинца Александра Усика в трусости из-за нежелания драться с ним. Слова спортсмена приводит YouTube-канал 78SPORTSTV.

«Этот человек боится меня. Он так часто убегал от меня. Усику неоднократно предлагали большие деньги за поединок со мной, но он отказывался. Говорят, что он не хочет проблем с Бомбардировщиком (прозвище Уайлдера — прим. «Ленты.ру»)», — заявил американец.

28 июня сообщалось, что британский боксер Тайсон Фьюри отказался драться с Усиком на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. Корреспондент talkSPORT Майкл Бенсон отметил, что переговоры продолжаются, но с большой долей вероятности бой до конца года не состоится.

Информация о проведении супертурнира по боксу в Саудовской Аравии появилась в апреле. Утверждалось, что в нем примут участие Усик, Уайлдер, Фьюри и другой британский тяжеловес Энтони Джошуа. В полуфиналах должны были встретиться Усик и Фьюри, а также Уайлдер и Джошуа. Победители должны были определить сильнейшего в финале.

В активе 36-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. 37-летний Уайлдер одержал 43 победы, 42 из которых — нокаутом, и потерпел два поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о скандале между Берлином и Варшавой из-за танков Leopard

    В России отреагировали на нежелание Германии передавать ВСУ дальнобойное оружие

    На севере Франции ввели комендантский час

    Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в реке под Оренбургом

    Цены на парковку в Подмосковье возмутили местных жителей

    На Украине признали продвижение российских войск на ряде направлений

    Во Франции призвали уважать призыв семьи убитого подростка и прекратить насилие

    Американский боец назвал путь Махачева к чемпионству в UFC странным

    Шольц заявил о «несерьезности спекуляций» на тему попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

    Уайлдер обвинил Усика в трусости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости