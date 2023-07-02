Представлено доказательство необрезанного обращения Путина к россиянам

Журналист Павел Зарубин: обращение президента Путина к гражданам не было обрезано

Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин предоставил доказательства, что видеообращение президента Владимира Путина к гражданам не было обрезано. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зарубина, в интернете некоторые обсуждали, что якобы видеокадры обращения президента были обрезаны. «Вот как в реальности все выглядело», — говорится в опубликованном журналистом видео.

Вечером 26 июня Путин выступил на телевидении с комментарием по ситуации, связанной с мятежом частной военной компании «Вагнер» 24 июня. Президент рассказал о целях мятежа и попытке врагов России «внести смуту».

Позднее политолог Василий Колташов предположил, что дальнейшие действия после попытки мятежа сформируются в течение ближайших недель. Он также отметил, что не все будет сделано публично, поэтому о некоторых шагах правительства общественность может и не узнать.