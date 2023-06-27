Политолог прокомментировал обращение Путина по ситуации с ЧВК «Вагнер»

Политолог Колташов: дальнейшие действия после мятежа появятся в течение ближайших недель

Политолог Василий Колташов прокомментировал обращение президента России Владимира Путина по ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и предположил, что дальнейшие действия после попытки мятежа появятся в течение ближайших недель. Его слова приводят «Известия».

По мнению эксперта, в настоящее время остается много вопросов, в том числе они есть и российского лидера.

«И решению этих вопросов, я думаю, будет посвящено и совещание, которое сразу последовало после обращения, и последующие действия, которые мы увидим в течение ближайших недель», — указал Колташов.

Политолог добавил, что не все будет сделано публично, поэтому некоторые действия общественность может и не увидеть.

Президент России Владимир Путин вечером 26 июня по телевидению обратился к россиянам. Выступление главы государства было посвящено мятежу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 24 июня. В нем он высказался о будущем ЧВК «Вагнер», целях мятежа и попытках врагов России внести смуту.

