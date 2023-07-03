Аксенов отреагировал на попытку покушения на него

Глава Крыма Аксенов заявил, что заказчики покушения на него будут найдены и наказаны

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что заказчики покушения на него будут установлены и понесут наказание. Об этом он написал в Telegram.

В понедельник, 3 июля, ФСБ России сообщила о задержании мужчины, готовившего покушение на главу Крыма.

Аксенов поблагодарил силовиков за предотвращение покушения и отметил четкую и эффективную работу сотрудников. При этом он подчеркнул, что полностью устранить исходящую со стороны Украины угрозу может только достижение целей специальной военной операции.

Ранее было опубликовано видео задержания мужчины, готовившего покушение на главу Крыма. Также на кадрах продемонстрировано взрывное устройство, которое злоумышленник собирался забрать из тайника. На допросе мужчина рассказал, что он был завербован украинскими спецслужбами и обучался минно-взрывному делу на территории Украины.