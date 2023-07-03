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20:31, 3 июля 2023Наука и техника

Найден первый антибиотик с мышьяком для борьбы с устойчивостью бактерий

Найден первый антибиотик с мышьяком для борьбы с устойчивостью бактерий и малярией

Фото: Louis Reed / Unsplash

Ученые Флоридского международного университета нашли первый природный антибиотик, содержащий мышьяк, для борьбы с устойчивостью бактерий и малярией. Результаты исследования опубликованы в журнале Microorganisms.

Вещество под названием арсинотрицин (AST) помогает сокращать рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий. В ходе экспериментов выяснилось, что препарат эффективно уничтожает самые известные микроорганизмы, включая кишечную палочку и бактерии, провоцирующие туберкулез. Кроме того, оказалось, что AST предотвращает заражение комаров Plasmodium falciparum паразитом, вызывающим малярию, в отличие от других современных противомалярийных препаратов.

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При этом арсинотрицин содержит мышьяк, однако не в чистом виде. Лабораторные тесты на клетках печени, почек и кишечника показали, что новое лекарство поражало только малярийного паразита, но не повреждало клетки человека.

На данный момент команда уже получила патент на химический синтез AST в США. Пока что планируется продолжить исследования препарата, чтобы определить, как он проникает в эритроциты человека, где он может быть еще более эффективным против малярии.

В июне 2023 года сотрудники Медицинского колледжа Бейлора обнаружили замедляющий эволюцию бактерий препарат — деквалиния хлорид. Это вещество снижает устойчивость бактерий (в том числе кишечную палочку) к антибиотикам.

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    Елена Апазиди
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