На Южно-Украинской АЭС аварийно отключили блок

«Укргидроэнерго» сообщила, что произошло аварийное отключение блока на Южно-Украинской АЭС

На Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) произошло аварийное отключение первого блока. Об этом сообщила компания «Укргидроэнерго» в своем Telegram-канале.

«27 июня по техническим причинам произошло аварийное отключение первого блока Южно-Украинской атомной электростанции», — сказано в заявлении. Отмечается, что были задействованы все имеющиеся маневренные мощности с целью компенсации утраченной энергии в объединенной энергосистеме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти готовятся совершить очередной теракт. По ее словам, о подобных планах руководства Украины свидетельствует установка дополнительных устройств для измерения радиации в Киеве, а также проведение в ряде регионов республики учений на случай аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Кроме того, глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о невозможности киевской стороны быстро отреагировать в случае аварийной ситуации на ЗАЭС.