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11:48, 3 июля 2023Бывший СССР

На Южно-Украинской АЭС аварийно отключили блок

«Укргидроэнерго» сообщила, что произошло аварийное отключение блока на Южно-Украинской АЭС

Фото: NadyaTk / Shutterstock / Fotodom

На Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) произошло аварийное отключение первого блока. Об этом сообщила компания «Укргидроэнерго» в своем Telegram-канале.

«27 июня по техническим причинам произошло аварийное отключение первого блока Южно-Украинской атомной электростанции», — сказано в заявлении. Отмечается, что были задействованы все имеющиеся маневренные мощности с целью компенсации утраченной энергии в объединенной энергосистеме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти готовятся совершить очередной теракт. По ее словам, о подобных планах руководства Украины свидетельствует установка дополнительных устройств для измерения радиации в Киеве, а также проведение в ряде регионов республики учений на случай аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Кроме того, глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о невозможности киевской стороны быстро отреагировать в случае аварийной ситуации на ЗАЭС.

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    Кристина Есикова
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