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14:28, 30 июня 2023Бывший СССР

Захарова обвинила Украину в подготовке теракта

Захарова: Украина проводит учения на случай аварии на ЗАЭС

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Власти Украины готовятся совершить очередной теракт. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

По ее мнению, о подобных планах украинского руководства свидетельствует установка дополнительных устройств для измерения радиации в Киеве, а также проведение в ряде регионов республики учений на случай аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия распространила в организации письмо, в котором сообщила об отсутствии намерений взрывать ЗАЭС. Он также отметил, что Москва призвала генсека ООН Антониу Гутерриша заставить Киев прекратить провокации на АЭС.

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    Алевтина Запольская
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