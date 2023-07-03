В российском регионе ввели режим ЧС

В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи

В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на региональном уровне из-за засухи почвы. Об этом заявил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, его цитирует ТАСС.

«На комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности принято решение о введении режима ЧС на региональном уровне», — сообщил он.

Из-за засухи пострадали посевы площадью 234 гектара из 2,35 миллиона гектаров, из-за чего из-за сложных агрометеорологических явлений режим ЧС действовал в 20 районах российского региона.

Ранее режим ЧС ввели на территории Хабаровского края из-за пожаров. Ситуация осложняется тем, что очаги возгорания находятся. в труднодоступной гористой местности.