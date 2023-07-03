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07:16, 3 июля 2023Россия

В российском регионе ввели режим ЧС

В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на региональном уровне из-за засухи почвы. Об этом заявил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, его цитирует ТАСС.

«На комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности принято решение о введении режима ЧС на региональном уровне», — сообщил он.

Из-за засухи пострадали посевы площадью 234 гектара из 2,35 миллиона гектаров, из-за чего из-за сложных агрометеорологических явлений режим ЧС действовал в 20 районах российского региона.

Ранее режим ЧС ввели на территории Хабаровского края из-за пожаров. Ситуация осложняется тем, что очаги возгорания находятся. в труднодоступной гористой местности.

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    Анастасия Шейкина
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